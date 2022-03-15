Верещук: в Україні сьогодні відкрито 9 гуманітарних коридорів
У вівторок, 15 березня, в Україні відкрито 9 гуманітарних коридорів. Вони працюватимуть у чотирьох областях України. Про це, із посиланням на брифінг міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, пише Наталья Юрченко, РБК-Україна.
За її словами, на сьогодні узгоджено зелені коридори в Київській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.
Відкриті маршрути:
- Маріуполь-Бердянськ;
- Богданівка та Новобогданівка – Бровари;
- Бобрик – Бровари;
- Суми, Тростянець, Лебедін, Шостка, Конотоп – Полтава.
Крім того, за словами Верещука, відбудеться евакуація мешканців села Оскол у Харківській області.
Міністр додала, що сторони працюють на відкриття гуманітарного коридору в Іванкові Київської області.