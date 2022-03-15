Верещук: в Україні сьогодні відкрито 9 гуманітарних коридорів

У вівторок, 15 березня, в Україні відкрито 9 гуманітарних коридорів. Вони працюватимуть у чотирьох областях України. Про це, із посиланням на брифінг міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, пише Наталья Юрченко, РБК-Україна.

За її словами, на сьогодні узгоджено зелені коридори в Київській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Відкриті маршрути:

Маріуполь-Бердянськ;

Богданівка та Новобогданівка – Бровари;

Бобрик – Бровари;

Суми, Тростянець, Лебедін, Шостка, Конотоп – Полтава.

Крім того, за словами Верещука, відбудеться евакуація мешканців села Оскол у Харківській області.

Міністр додала, що сторони працюють на відкриття гуманітарного коридору в Іванкові Київської області.