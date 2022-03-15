Корнієнко: Україну покинули близько 20 нардепів

Близько 20 українських народних депутатів наразі перебувають за кордоном. Про це повідомив перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко у спільному ефірі телеканалів.﻿, повідомляє Українська правда.

"Є різні цифри, не буду зараз конкретизувати… Близько 20 народних депутатів не в Україні. Скажімо так… це депутати, які і до цього мали свої непатріотичні прояви, голосування і так далі" , - розповів він. ﻿

Водночас Корнієнко додав, що 9 нардепів перебувають у відрядженні у Раді Європи.

За словами першого віцеспікера, як тільки закон про колаборантів набуде чинності (це має статися найближчим часом – ред.), Служба безпеки України зможе опікуватися в тому числі й нардепами-зрадниками.