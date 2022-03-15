Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії їдуть до Києва

Прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії Матеуш Моравецький, Петр Фіала та Янез Янша, а також віцепрем’єр-міністр РП з питань безпеки, лідер правлячої партії “Право і Справедливість” Ярослав Качинський їдуть у вівторок до Києва, повідомляє Укрiнформ.

Як представники Європейської Ради вони зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром України Денисем Шмигалем.

"Поїздка організована за погодженням з президентом Євроради Шарлем Мішелем та президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Метою візиту є підтвердження однозначної підтримки всім Євросоюзом суверенітету та незалежності України, а також представлення широкого пакета підтримки Української держави та суспільства" , – йдеться у повідомленні канцелярії глави польського уряду.

Як зазначається, про цей візит поінформовано міжнародну спільноту за посередництва міжнародних організацій, зокрема ООН.

Це перший візит міжнародних гостей такого рівня до Києва після початку 24 лютого збройної агресії Росії проти України.