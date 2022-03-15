В Росії торгують фальшивими українськими паспортами: скільки коштує підробка

У Росії зросла ціна на фальшивий паспорт громадянина України. Про це, посилаючись на соцмережі, повідомляє Сьогодні.

Скрін із сайту продажів публікують Telegram-канали.

В оголошенні вказана ціна 5000 дол. Як повідомляють на каналі, вартість фальшивого українського паспорта раніше була 1500 дол.

"Паспорт Україна внутрішній! Зроблений на оригінальному бланку зі всіма видами захисту. Проходить перевірки на кордоні" , — йдеться в оголошенні.