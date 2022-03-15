Мінцифри запустило сайт для збору криптовалюти на підтримку України, повідомляє UBR.

Кошти передадуть на потреби ЗСУ, а також спрямують на кіберзахист та боротьбу з російською пропагандою.

Міністерство цифрової трансформації разом із блокчейн-компанією Everstake та криптобіржею FTX запустили офіційний вебсайт для збору криптовалюти на підтримку України. На веб-сайті Aid For Ukraine опубліковані всі офіційні криптогаманці міністерства. Пожертвувати свої активи можуть користувачі з усього світу.

Зібрані кошти будуть витрачені на потреби Збройних Сил України. Крім того, гроші пустять на інформаційну протидію російській пропаганді, кіберзахисту, світову комунікаційну кампанію про правдиві події в Україні, а також купівлю технічного спеціального обладнання.