США засудили вбивство журналіста Time в Ірпені

Сполучені Штати обурені вбивством російськими військовими в Ірпені журналіста видання Time Брента Рено, який документував правду про військові злочини росіян в Україні, та закликали Кремль негайно припинити агресію й вивести своїх військових з України, повідомляє Укрінформ.

З такою заявою виступила в понеділок під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США при Організації посол Лінда Томас Грінфілд.

«Передусім, я б хотіла висловити наше обурення у зв’язку зі смертю журналіста Брента Рено, який був убитий вчора російськими військами під час роботи над висвітленням того, як біженці залишали блокпост в Ірпіні» , - заявила дипломат.

Вона підкреслила, що Брент Рено працював там, оскільки усвідомлював важливу роль, яку відіграють незалежні ЗМІ в об’єктивному висвітленні розв’язаної РФ війни проти України.

«Його смерть свідчить про те, що Росія піде на все, аби заглушити всі висловлювання, які кидають виклик її пропаганді» , - заважила американська представниця.

Вона нагадала членам Радбезу ООН, що Росія продовжує поширювати дезінформацію, щоби відволікти увагу міжнародного співтовариства.

«Але жодна російська дезінформація не може відволікти увагу від цього факту: Кремль веде жорстоку, неспровоковану війну за власним вибором проти України. Це війна, яка ведеться за підтримки та сприяння режиму Лукашенка. Росія не хоче, щоб її народ дізнався жахливу правду про безглузду смерть і руйнування, які вона несе Україні» , - наголосила постпред США при ООН.

За її словами, від початку вторгнення РФ завдала жахливих руйнувань Україні, яка є також членом ООН, що призвело до загибелі тисяч і переміщення понад 2,5 млн людей.

«Росія повинна негайно припинити всі військові дії, вивести свої сили з України і стати на шлях дипломатії, дотримуючись принципів Статуту ООН і Гельсінського Заключного акту» ,- заявила американський дипломат.

Вона підкреслила, що продовження російської агресії в Україні – є безпрецедентним викликом європейському порядку безпеки після Другої світової війни.