Американський генерал: сили російської армії закінчуються

У Росії залишилося ресурсів на десять днів активної війни. Про це заявив генерал-лейтенант Бен Ходжес, який раніше командував сухопутними силами США у Європі, в ефірі телеканалу MSNBC.

На його думку, для ведення війни на виснаження Росії не вистачає трьох речей: часу, людських ресурсів та боєприпасів.