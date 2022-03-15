Американський генерал: сили російської армії закінчуються
У Росії залишилося ресурсів на десять днів активної війни. Про це заявив генерал-лейтенант Бен Ходжес, який раніше командував сухопутними силами США у Європі, в ефірі телеканалу MSNBC.
На його думку, для ведення війни на виснаження Росії не вистачає трьох речей: часу, людських ресурсів та боєприпасів.
"Приблизно за 10 днів - це моя оцінка - і за умови, що ми, Захід не лише продовжимо, а й збільшимо допомогу для українських сил, щоб вони знищували російську артилерію, армію та відбивали ракетні удари, через 10 днів росіяни пройдуть точку неповернення, коли вони більше не зможуть вести активних бойових дій у цій війні", – сказав Ходжес.