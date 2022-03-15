Подоляк: Росія продовжує воювати із мирними містами

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія продовжує воювати проти мирних українських міст, а західні лідери все ще з подивом спостерігають за подіями.

Про це він заявив у зверненні, оприлюдненому в Twitter.

"Російська армія воювати практично не вміє. Вона вміє бомбардувати лише об'єкти цивільної інфраструктури та мирних громадян" , – заявив він.

Подоляк відзначив, що Україна продовжує вести перемовини і отримує певні результати.

"Ми будемо тримати ворога по всіх напрямках, він буде втрачати розум й надалі. І буде намагатися нас зламати, але це неможливо" , – додав він.

Подоляк дорікнув західним лідерам, які, за його словами, з подивом спостерігають за подіями і і вирішують, чи брати на себе таку ж відповідальність, як і Україна.

"Партнери досі скромно стоять осторонь, боячись стати глобальними лідерами" , – написав він.