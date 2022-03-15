У Міноборони розповіли, про що не слід писати в інтернеті

Українців — зокрема пересічних громадян, блогерів, ЗМІ — просять не поширювати у соцмережах і месенджерах інформацію щодо обстрілів, військ тощо﻿. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Ділова столиця.

"Не працюйте корегувальниками вогню у ворога! Так-так, саме це ви робите, коли публічно повідомляєте точну адресу — куди влучила або не долетіла ракета" , — каже вона.

"Ми справді вільна, демократична країна зі свободою слова. Наше суспільство вже звикло до відкритості і висвітлення в інтернеті абсолютно всього. Але війна — це в тому числі обмеження на поширення певної інформації — заради вашої ж безпеки" , — додала вона.

Щоб не допомагати ворогу знищувати міста і села, Маляр просить у соцмережах, у публічних виступах та коментарях для ЗМІ не називати точні цілі і об’єкти враження.

"Не варто, як один з мерів, заявляти, що в нас немає ПВО на конкретній ділянці фронту, і вказувати географічні дані. Не треба, як ще один з мерів, говорити публічно, що для заїзду в місто залишилась безпечною лише одна дорога, і називати, яка саме" , — наголосилв заступниця міністра.

Під час війни також фатально небезпечно повідомляти про знаходження або відсутність будь-якого озброєння та військової техніки у ЗСУ з прив’язкою до населених пунктів.

"Приклад: не треба говорити чи писати "ракета влучила у школу №7". Доцільніше заявити: "Ракета влучила у такому-то населеному пункті в житловий квартал". Не варто говорити "ракетою цілились у вокзал, але потрапили к лікарню, яка знаходиться недалеко". Не треба говорити "ракета влучила у склад поряд з аеродромом". Бо прилетить друга, третя і вже точно влучить в аеродром" , — пояснила Маляр.

Це важливо, бо 80% розвідувальної інформації відпрацьовується з відкритих джерел, і такі повідомлення дозволяють ворогу корегувати вогонь по населених пунктах, додала посадовиця.

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