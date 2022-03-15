У Міноборони розповіли, про що не слід писати в інтернеті
Українців — зокрема пересічних громадян, блогерів, ЗМІ — просять не поширювати у соцмережах і месенджерах інформацію щодо обстрілів, військ тощо. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Ділова столиця.
"Не працюйте корегувальниками вогню у ворога! Так-так, саме це ви робите, коли публічно повідомляєте точну адресу — куди влучила або не долетіла ракета", — каже вона.
"Ми справді вільна, демократична країна зі свободою слова. Наше суспільство вже звикло до відкритості і висвітлення в інтернеті абсолютно всього. Але війна — це в тому числі обмеження на поширення певної інформації — заради вашої ж безпеки", — додала вона.
Щоб не допомагати ворогу знищувати міста і села, Маляр просить у соцмережах, у публічних виступах та коментарях для ЗМІ не називати точні цілі і об’єкти враження.
"Не варто, як один з мерів, заявляти, що в нас немає ПВО на конкретній ділянці фронту, і вказувати географічні дані. Не треба, як ще один з мерів, говорити публічно, що для заїзду в місто залишилась безпечною лише одна дорога, і називати, яка саме", — наголосилв заступниця міністра.
Під час війни також фатально небезпечно повідомляти про знаходження або відсутність будь-якого озброєння та військової техніки у ЗСУ з прив’язкою до населених пунктів.
"Приклад: не треба говорити чи писати "ракета влучила у школу №7". Доцільніше заявити: "Ракета влучила у такому-то населеному пункті в житловий квартал". Не варто говорити "ракетою цілились у вокзал, але потрапили к лікарню, яка знаходиться недалеко". Не треба говорити "ракета влучила у склад поряд з аеродромом". Бо прилетить друга, третя і вже точно влучить в аеродром", — пояснила Маляр.
Це важливо, бо 80% розвідувальної інформації відпрацьовується з відкритих джерел, і такі повідомлення дозволяють ворогу корегувати вогонь по населених пунктах, додала посадовиця.
Також не слід поширювати:
- Найменування військових частин і підрозділів та інших військових об’єктів в районах виконання бойових і спеціальних завдань, їх географічні координати.
- Чисельність особового складу.
- Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця зберігання.
- Описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати об’єкти.
- Інформацію щодо операцій і бойових дій, які проводяться або плануються.
- Інформацію щодо системи охорони та оборони військових об’єктів та засобів захисту особового складу, озброєння та військової техніки, які використовуються (крім тих, які видимі або очевидно виражені).
- Порядок залучення сил та засобів до виконання завдань.
- Інформацію про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залучаються).
- Інформацію про переміщення та розгортання своїх військ (найменування, кількість, місця, райони, маршрути руху).
- Інформацію про військові підрозділи, методику або тактику їх дій, детальну.
- Інформацію про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, що використовувались.
- Інформацію про ефективність сил і засобів РЕБ противника.
- Інформацію про відкладені або скасовані операції.
- Інформацію про зниклий або збитий літак або зникле судно та пошуково-рятувальні операції, які плануються або проводяться.
- Інформацію про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосування військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, маскування, протидія технічним розвідкам та захист інформації).
- Фото- і відеозйомку та іншу наочну інформацію з представниками незаконних збройних формувань.