Підтримка вступу України до НАТО скоротилася – опитування

Кількість українців, які підтримують вступ України до НАТО, за два тижні дещо скоротилася. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Підтримка вступу України до НАТО за останні 2 тижні дещо скоротилася з рекордних 76% до 72%", - зазначається у звіті за підсумками опитування, оприлюдненим у вівторок.

Зазначається, що головною причиною скорочення є відсутність рішення щодо закриття неба над Україною, якого вимагають майже 90% українців.

При цьому половина опитаних українців оцінюють ймовірність того, що Росія здійснить військовий напад на одну з країн Європи як високу (25%) або середню (26%). Тільки 22% загалом відкидають таку ймовірність – насамперед старші люди.

Опитування проводилося 12-13 березня 2022 року серед населення України віком від 18 років та старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова система: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 2,8%.