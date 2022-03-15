Ювенальні прокурори: 97 дітей загинуло через війну з РФ

Через збройну агресію Російської Федерації станом на ранок 15 березня 2022 року загинуло 97 дітей та понад 100 поранених. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора України.

"Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Житомирській областях. Щодня під обстрілами гине не менше 5 дітей", – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 400 навчальних закладів, 59 із них зруйновано повністю.

За інформацією Офісу Генпрокурора, найбільше руйнувань у Донецькій (119), Харківській (50), Миколаївській (30), Сумській (28), Київській (35), Херсонській (21) та у Києві (24).

Також повідомляється, що було обстріляно 11 лікувальних закладів, 3 центри реабілітації, у тому числі для дітей-інвалідів.