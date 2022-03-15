Кличко: Київ вводить комендантську годину на два дні

У Києві запроваджується комендантська година від сьогодні, 15 березня, з 20:00 до 07:00 17 березня, повідомляє﻿ Віталій Кличко.

"За рішенням військового командування, відсьогодні — 15 березня, з 20:00 – в Києві запроваджується комендантська година. Заборона пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття" , - написав він.

Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня.

Кличко закликав усіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналу тривоги, - в укритті.