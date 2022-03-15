Зеленський криміналізував співпрацю з Росією

Віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав закон про колабораціонізм. Згідно із документом, за співпрацю з Росією тепер загрожує кримінальна відповідальність, повідомляє РБК-Україна.

"Закон про колабораціонізм підписано вже президентом, за моєю інформацією, буде опубліковано", - заявив Корнієнко.

Наголошується, що йдеться про два закони, що стосуються колабораційної діяльності, а саме №5143 та №5144.

Згідно із законом №5144, Кримінальний кодекс доповниться статтею 111-1 "колабораційна діяльність". Вона запроваджує кримінальну відповідальність за співпрацю з державою-агресором її окупаційною адміністрацією або її військовими, або воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській та трудовій сферах.

Колабораційна діяльність в Україні каратиметься тюремним ув'язненням строком на 15 років, а також передбачатиме обмеження доступу до зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Водночас, закон №5143 дозволяє ліквідувати політичні партії, уповноважені особи яких були засуджені за колабораціонізм. Це нововведення стосується юридичних осіб.

Також особам, які були засуджені за колабораціонізм, забороняється бути членами виборчих комісій, офіційними спостерігачами, представниками кандидата на пост президента України у Центральній виборчій комісії, довіреними особами кандидата на посаду президента України, кандидатами на місцевих виборах тощо.