СБУ: затримано хакера, який забезпечив окупантам мобільний зв'язок

Служба безпеки України заявила про затримання хакера, який допоміг російським окупаційним військам забезпечити мобільний зв'язок.

Про це йдеться в повідомленні спецслужби.

У СБУ відзначили, що за допомогою хакера ворог анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні; розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів; передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.

Як встановила СБУ, за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва російської армії.

"Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру. Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців" , – відзначили в Службі безпеки.