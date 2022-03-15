Міграційна служба України відновила роботу

Міграційна служба України відновила роботу

Державна міграційна служба відновила надання адміністративних послуг із 15 березня. Зокрема, відкрито прийом документів для оформлення ID-карти, закордонного паспорта громадянина України та довідок на постійне та тимчасове проживання, повідомляє ЛігаБізнес.

Також в офісах ДМС можна вклеювати фотографії у паспорт у формі книжечки, продовжувати термін дії закордонних паспортів та вносити відомості про дітей: вклеювати фотографії у закордонний паспорт батьків для перетину кордону.

Від сьогодні громадяни, які втратили документи або термін дії яких закінчився, можуть звертатися до представництва міграційної служби.

Оформити документи можна у будь-якому територіальному органі чи підрозділі ДМС, незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Надання послуг ДМС можливе лише на тих територіях України, де ведуться бойові дії.

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