Глава ПЦУ: вбивати ворога – це не гріх

Бажати смерті ворогові і вбивати російських загарбників не є гріхом. Про це заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, повідомляє Корреспондент.

"Ми не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли в наш дім, ми захищаємо свою сім'ю, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців. Захищати, вбивати ворога – це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас із мечем, він від того меча й загине" , – сказав він в ефірі телемарафону.

Також Епіфаній закликав православних українців і, зокрема, священнослужителів і віруючих Московського патріархату об'єднатися навколо ПЦУ.