Глава ПЦУ: вбивати ворога – це не гріх
Бажати смерті ворогові і вбивати російських загарбників не є гріхом. Про це заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, повідомляє Корреспондент.
"Ми не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли в наш дім, ми захищаємо свою сім'ю, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців. Захищати, вбивати ворога – це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас із мечем, він від того меча й загине", – сказав він в ефірі телемарафону.
Також Епіфаній закликав православних українців і, зокрема, священнослужителів і віруючих Московського патріархату об'єднатися навколо ПЦУ.
"Ми готові прийняти всіх з любов'ю. Ми готові разом надалі будувати Православну церкву України – церкву, яка служить і надалі служитиме інтересам українського народу. Я закликаю всіх православних українців до єднання", – сказав Епіфаній.