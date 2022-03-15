Найбільша нафтова компанія Норвегії припиняє торгівлю російськими енергоресурсами

Найбільша нафтова компанія Норвегії Equinor припиняє торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами, повідомляє Економічна правда.

"Це означає, що Equinor не вступатиме в нові угоди або займатиметься транспортуванням нафти та нафтопродуктів з Росії", - йдеться в повідомленні компанії.

Там додали, що Equinor має певні договірні зобов'язання, які з договорів, укладених до вторгнення. Сюди входять контракти, підписані в січні цього року. Прийом цих вантажів здійснюватиметься у повній відповідності до чинних санкцій.