Четвертий пакет санкцій ЄС проти Росії: подробиці

Євросоюз погодив четвертий пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Він включає заборону на експорт у країну предметів розкоші та на імпорт значної частини російської сталевої продукції, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії.

"Ці санкції сприятимуть подальшому посиленню економічного тиску на Кремль та позбавлять його можливості фінансувати вторгнення в Україну. Вони були узгоджені з міжнародними партнерами, зокрема, зі Сполученими Штатами" , — повідомили в Єврокомісії.

Санкції передбачають:

1) повну заборону на будь-які угоди з деякими російськими державними підприємствами у різних секторах «військово-промислового комплексу Кремля»;

2) заборону на імпорт в Євросоюз російської сталевої продукції, яка зараз перебуває під захисними заходами ЄС, що призведе до втрати Росією приблизно 3,3 млрд євро експортних доходів;

3) заборону нових інвестицій в російський енергетичний сектор (винятки зроблено для цивільної атомної енергетики і транспортування певної енергетичної продукції до ЄС);

4) заборону експорту в Росію предметів розкоші (наприклад, розкішних автомобілів, ювелірних виробів тощо), що вдарить по російській еліті;

5) санкції проти ще низки олігархів та інших впливових росіян, пов’язаних з Кремлем, а також компаній, що працюють у військовій та оборонній сферах, які матеріально підтримують вторгнення. Також санкції запроваджуються проти суб'єктів, які активно займаються дезінформацією;

6) заборону на присвоєння рейтингів Росії та російським компаніям кредитно-рейтинговими агентствами ЄС та надання рейтингових послуг російським клієнтам.

Також ЄС разом з іншими членами Світової організації торгівлі (СОТ) домовилися відмовити російським товарам та послугам у режимі найбільшого сприяння на ринках ЄС.

"Це призупинить значні переваги, якими Росія користується як член СОТ" , — заявили в Єврокомісії.

Bloomberg пише, що більшість готової російської сталевої продукції підпадає під дію санкцій, проте напівфабрикати, такі як сляби і заготовки, до переліку обмежень не включені. Багато заводів в ЄС покладаються на експорт цих матеріалів з Росії, і їм буде складно замінити їх, якщо постачання буде обмежено.

Щодо заборони на експорт предметів розкоші, для низки товарів поріг встановлено на рівні 300 євро за одиницю. До списку забороненої для експорту продукції входять ікра, трюфелі, пиво, шампанське, сигари, парфумерія, сумки, шкіряний та хутряний одяг, пальто, костюми, взуття, сорочки та інші предмети одягу, перли, діаманти, золото та коштовне каміння.

ЄС забороняє продажі в Росію розкішних автомобілів, човнів та літаків вартістю понад 50 000 євро. Заборона поширюється на моделі кількох європейських автомобільних брендів, включаючи Audi, BMW, Mercedes, Ferrari та Porsche. Вона також поширюється на мотоцикли вартістю понад 5000 євро, на запчастини та аксесуари.

Згідно з розрахунками Bloomberg, ЄС заборонив експорт майже 400 категорій товарів, яких до початку війни до Росії щорічно експортувалося на суму близько $25 млрд на рік.

Росії загрожує міжнародна ізоляція через повномасштабний напад на Україну. США та ЄС вже оголосили кілька пакетів санкцій проти РФ. Сім російських банків, зокрема ВТБ, відключили і SWIFT. Країни Заходу запровадили санкції проти російського центробанку, заблокувавши доступ Росії до половини її міжнародних резервів. Також Єврокомісія заборонила всім зареєстрованим у РФ та контрольованим Росією літакам приземлятися, злітати чи пролітати територією ЄС.