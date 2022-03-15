ГУР: Путін та Шойгу планують вирубку та продаж українського лісу

Держава окупант планує масові вирубки українських лісів. Про це йдеться в листі міністра оборони Росії Шойгу "Про можливість вирубки на землях оборони", який адресований особисто Путіну.

Про це заявляє﻿ Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з даними розвідки, документ має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських "лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень".

"Плануються вирубки "будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини". При цьому, зазначено в листі, невикористану для потреб ЗС РФ деревину буде продано, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта. На сьогодні без винятку всі ліси, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, знаходяться в зоні найвищого ризику", - повідомляє ГУР МО.

У розвідці наголошують, що останній раз подібна вирубка лісів відбувалася під час фашистської окупації, коли загарбники знищували та вивозили матеріальні та природні цінності.