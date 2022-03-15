МЗС: Австралія та Нідерланди хочуть притягнути РФ до відповідальності за MH17
Нідерланди та Австралія звернуться до Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) для притягнення Росії до відповідальності за її участь у збитті над Донбасом літака МН17, повідомляє Дзеркало тижня.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
"Міністерство закордонних справ вітає рішення Королівства Нідерланди та Австралії звернутися до IКАО відповідно до положень Чиказької конвенції з метою притягнення РФ до відповідальності за її участь у збитті в липні 2014 року літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17", - йдеться в повідомленні.
Вказано, що раніше Австралія та Нідерланди спільно закликали РФ взяти на себе відповідальність за її роль у збитті рейсу МН17 згідно з міжнародним правом.
Переговори з цього приводу між Австралією та Нідерландами було припинено РФ в односторонньому порядку.
"Жодне протиправне діяння РФ не залишиться без відповіді цивілізованого миру та міжнародного правосуддя. МЗС України продовжить роботу над притягненням РФ до відповідальності з використанням усіх існуючих міжнародно-правових механізмів.
Збиття літака рейсу МН17 є одним із предметів позову до Міжнародного суду ООН, ініційованого Україною у 2017 році. Сподіваємось на якнайшвидший розгляд справи по суті", – додали у МЗС.