Арестович: ворог може вдатися до "ракетної" війни

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович припускає, що ворожі війська Російської Федерації можуть вдатися до "ракетної" війни проти України. Таку думку він висловив у ефірі національного телемарафону, повідомляє Укрінформ.

Так, Арестович поінформував, що третина військ, запроваджених Росією на територію України, вже знешкоджена – знищена чи небоєздатна. Інші військові формування, за його словами, розтягнуті з боїв.

Радник керівника ВП наголосив, що у ворога залишилися певні резерви – до десяти батальйонно-тактичних груп. При цьому він наголосив, що з огляду на розмах бойових дій можна не хвилюватися про це.

"Нових взяти ніде. Вони можуть подряпати десь десять тисяч, але якщо вони зазнають втрат кількох сотень убитих на добу, то що ці десять тисяч? На десять днів їх вистачить і все", – запевнив Арестович.

У той же час він констатував, що у російських військ залишається потужний запас крилатих ракет.