Британія заборонила експорт у РФ предметів розкоші та ввела мита на імпорт

Уряд Великобританії сьогодні оголосив про заборону експорту в Росію предметів розкоші, а також запровадив нові імпортні мита на сотні ключових російських товарів, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду.

Мита на сотні російських товарів буде підвищено на 35% порівняно з нинішнім рівнем. До переліку включено, зокрема, російську горілку.

Британія заборонить експорт до Росії дорогих автомобілів, одягу та творів мистецтва.

"Ці заходи завдадуть максимальної шкоди путінській військовій машині і зведуть до мінімуму вплив на британський бізнес, оскільки лідери G7 об'єднуються, щоб обрушити нову хвилю економічних санкцій на Москву" , - заявили у британському уряді.

Британія відмовить Росії та Білорусі у режимі найбільшого сприяння.

"Відмова Росії у доступі до тарифного режиму найбільшого сприяння для ключових імпортних товарів та застосування додаткових тарифів обмежить російський експорт до Великобританії. Великобританія працює з нашими міжнародними партнерами і підтримує Світову організацію торгівлі, щоб не дозволяти тим, хто не дотримується заснованого на правилах міжнародного порядку, користуватися його перевагами" , - йдеться у заяві.

Мита будуть різко підвищені на залізо, сталь, добрива, деревину, шини, залізничні контейнери, цемент, мідь, алюміній, срібло, свинець, залізну руду, напої, у тому числі горілку, скло та вироби з нього, крупи, насіння олійних культур, папір та картон, машини, твори мистецтва, антикваріат, хутряні шкури та штучне хутро, кораблі та білу рибу.

Раніше сьогодні у Євросоюзі оголосили, що Євросоюз погодив четвертий пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Він включає заборону на експорт у країну предметів розкоші та імпорт значної частини російської сталевої продукції.

Росії загрожує міжнародна ізоляція через повномасштабний напад на Україну. США та ЄС вже оголосили кілька пакетів санкцій проти РФ. Сім російських банків, у тому числі ВТБ, відключили і SWIFT. Країни Заходу запровадили санкції проти російського центробанку, заблокувавши доступ Росії до половини її міжнародних резервів. Також Єврокомісія заборонила всім зареєстрованим у РФ та контрольованим Росією літакам приземлятися, злітати чи пролітати територією ЄС.