Голова Донецької ОВА дав рекомендації тим, хто евакуюється
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Куриленко дав рекомендації мешканцям області, які сьогодні мають намір евакуюватися.
Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Facebook.
Куриленко нагадав, що сьогодні, 15 березня, з 9:00 відкрито гуманітарний коридор для приватного транспорту в напрямку Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Запоріжжя.
"Для особистої безпеки рекомендуємо: видалити месенджери та фото, прибути до Василівки не пізніше 18:00. Якщо не встигаєте, знайдіть безпечне місце і переночуйте в Бердянську або Токмаку", - попередив голова ОВА.