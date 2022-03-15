Голова Донецької ОВА дав рекомендації тим, хто евакуюється

Голова Донецької ОВА дав рекомендації тим, хто евакуюється
Фото: Telegram

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Куриленко дав рекомендації мешканцям області, які сьогодні мають намір евакуюватися.

Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Куриленко нагадав, що сьогодні, 15 березня, з 9:00 відкрито гуманітарний коридор для приватного транспорту в напрямку Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Запоріжжя.

"Для особистої безпеки рекомендуємо: видалити месенджери та фото, прибути до Василівки не пізніше 18:00. Якщо не встигаєте, знайдіть безпечне місце і переночуйте в Бердянську або Токмаку", - попередив голова ОВА.
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