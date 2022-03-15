Укрпошта знизила комісію за оплату компослуг

Укрпошта на період із 15 березня по 1 квітня 2022 року вдвічі знизила комісію за оплату комунальних послуг у відділеннях, повідомляє Економічна правда.

"Раніше в Укрпошті діяла акція "Щасливі години", коли в першій половині дня діяли знижки на комісію на оплату комунальних послуг.

Проте в компанії, щоб фінансово підтримати клієнтів в цей складний період, і дати всім, в кого є можливість, оплатити комунальні платежі, вирішено продовжити дію акції на повний день до кінця березня", - йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

"Економіка країни має функціонувати на всіх рівнях. І допомогти в цьому може кожен з нас, сплативши комунальні, перерахувавши податки, замовивши товар чи послугу в підприємця. Окупант хоче бачити Україну, паралізовану страхом, тому ми все маємо зробити для того, щоб країна працювала і рухалася ще інтенсивніше, ніж до війни.

Ми в Укрпошті сприяємо цьому, як можемо: відкриваємо відділення, відновлюємо послуги, надаємо свої відділення і транспорт для гуманітарних потреб тощо. Сьогодні ще одна ініціатива, направлена на укріплення економіки - до 1 квітня у відділеннях Укрпошти можна оплатити комунальні платежі зі знижкою 50% на комісію. Це обійдеться нам в кілька мільйонів, але таке рішення необхідне і правильне. Тому закликаю всіх скористатися послугою і вчасно оплатити платіжки за лютий", - заявив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Станом на 15 березня в Укрпошті працює 4 799 відділень. Окрім цього на маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення.

Укрпошта працює майже в усіх областях. В регіонах, де активні воєнні дії, з певними обмеженнями.