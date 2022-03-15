СБУ заявила про затримання 60 колаборантів та викриття 20 ДРГ

Служба безпеки минулої доби затримала понад 60 колаборантів у різних областях України та виявила 20 диверсійно-розвідувальних груп, повідомляє Новое время.

За даними спецслужби, у Черкаській області затримали інформаторку, яка працювала на розвідку окупанта. Їй поставили завдання передавати фото та відео про розташування у регіоні військовослужбовців та техніки ЗСУ.

Жінку залучили до цієї діяльності через заборонені російські соцмережі. Там вона активно займалася пропагандою та підтримувала окупацію так званих "Л/ДНР". Також поширювала повідомлення із закликами до зміни меж суверенної України та з нетерпінням чекала російські війська у Черкаській області.

На території Луганської області окупанти формують каральні органи для створення системи придушення опору українців.

Наприклад, у такі населені пункти як Марківка, Біловодськ та Троїцьке привезли так званих "прокурорів" з ОРЛО, які вже зарекомендували себе у самопроголошеній "ЛНР".

А у Лисичанську спецназ СБУ затримали жителя, який за завданням бойовика так званої "ДНР" збирав відомості про місця дислокації та переміщення українських військ.

У Кіровоградській області викрили чоловіка, який працював з території України в російському інформполі. Він публікував на популярних форумах свою антиукраїнську позицію, висловлював неповагу до ЗСУ та керівництва держави. Наразі чоловіка затримано, з ним проводиться відповідна робота.

У Закарпатській області СБУ викрила місцевого жителя, який організував канал незаконного переправлення за кордон громадян призовного віку. Злочинець використав паспорти іноземної країни, які не належали його клієнтам.

Спецназівці СБУ затримали його під час спроби переправити за кордон трьох дезертирів. Всі вони затримані та перебувають на допиті в СБУ.