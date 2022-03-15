Єврокомісар: санкцій недостатньо для зупинки війни, потрібні постачання зброї

Єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні заявив, що економічні санкції, введені ЄС, впливають, але їх замало, щоб зупинити війну Росії проти України, повідомляє Європейська правда.

"Російська економіка дуже постраждала, рівень торгівлі явно знижений. Санкції діють, але це, на жаль, не означає, що завтра вони змінять хід війни", – сказав він.