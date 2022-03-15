Кабмін знову розширив критичний імпорт

Йогурт, кефір, мінвода, тютюнова сировина, сіль, водень, фотопластинки та фотоплівка, двері, вікна та їхні рами, цигарковий папір, вата, колготки, шкарпетки та бюстгальтери, мішки та пакувальні пакети – нові позиції, включені до переліку товарів критичного імпорту України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідно до постанови уряду №266 від 13 березня, оприлюдненої на його сайті, перелік також поповнено склом та дзеркалами, сріблом, різними видами металопродукції, алюмінієвими металоконструкціями, насосами, друкованими схемами, причепами та напівпричепами.

Як повідомлялося, після початку воєнної агресії Росії 24 лютого уряд того самого дня постановою №153 визначив перелік товарів критичного імпорту, для закупівлі якого Національний банк України дозволяє купувати валюту. Це вже десяте розширення цього списку за час, який минув після його початкового затвердження.