Денисова: близько 35 журналістів постраждали від рук окупантів РФ

Російські окупанти ведуть боротьбу з об'єктивним висвітленням їхніх військових злочинів в Україні. Уже постраждали щонайменше 35 журналістів. Про це заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За її словами, троє журналістів уже мертві. Серед них – український військовий кореспондент Віктор Дудар (загинув під час бойових дій під Миколаєвом), оператор українського телеканалу "Live" Євген Сакун (загинув під час ракетного обстрілу в Києві) та американський журналіст-документаліст Брент Рено (був убитий на блокпості в Ірпені Київській) області).

"Багато журналістів отримали поранення від цілеспрямованих обстрілів ворога. Зокрема, броньований автомобіль з маркуванням "преса" швейцарського журналіста Гійома Бріке під час руху у бік Миколаєва був обстріляний російськими військовими. Журналіст отримав поранення", – розповіла Денисова.

Крім того, двоє журналістів чеського видання "Voxpot" Майда Сламова та Войтех Богач також потрапили під обстріл російських військ, а два датські кореспонденти видання "Ekstra-Bladet" Стефан Вайхерт (журналіст) та Еміль Фільтенборг Міккельсен (фотограф-репортер).

"Російські війська напали на британську телевізійну групу "Sky News". Головний кореспондент Стюарт Ремзі та його четверо колег, повертаючись до Києва, потрапили в засідку. Куля потрапила Ремзі в спину, оператора Річі Моклера врятував бронежилет, по якому стріляли двічі", – зазначила Денисова.

Омбудсмен також додала, що під прицільним вогнем опинилися об'єкти телевізійної інфраструктури. Ворог намагався знищити Київську, Луцьку, Рівненську телевежі, захопив телевежі та телевізійні студії у тимчасово окупованих містах.