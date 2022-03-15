Денисова: близько 35 журналістів постраждали від рук окупантів РФ
Російські окупанти ведуть боротьбу з об'єктивним висвітленням їхніх військових злочинів в Україні. Уже постраждали щонайменше 35 журналістів. Про це заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За її словами, троє журналістів уже мертві. Серед них – український військовий кореспондент Віктор Дудар (загинув під час бойових дій під Миколаєвом), оператор українського телеканалу "Live" Євген Сакун (загинув під час ракетного обстрілу в Києві) та американський журналіст-документаліст Брент Рено (був убитий на блокпості в Ірпені Київській) області).
"Багато журналістів отримали поранення від цілеспрямованих обстрілів ворога. Зокрема, броньований автомобіль з маркуванням "преса" швейцарського журналіста Гійома Бріке під час руху у бік Миколаєва був обстріляний російськими військовими. Журналіст отримав поранення", – розповіла Денисова.
Крім того, двоє журналістів чеського видання "Voxpot" Майда Сламова та Войтех Богач також потрапили під обстріл російських військ, а два датські кореспонденти видання "Ekstra-Bladet" Стефан Вайхерт (журналіст) та Еміль Фільтенборг Міккельсен (фотограф-репортер).
"Російські війська напали на британську телевізійну групу "Sky News". Головний кореспондент Стюарт Ремзі та його четверо колег, повертаючись до Києва, потрапили в засідку. Куля потрапила Ремзі в спину, оператора Річі Моклера врятував бронежилет, по якому стріляли двічі", – зазначила Денисова.
Омбудсмен також додала, що під прицільним вогнем опинилися об'єкти телевізійної інфраструктури. Ворог намагався знищити Київську, Луцьку, Рівненську телевежі, захопив телевежі та телевізійні студії у тимчасово окупованих містах.
"Вбивства та обстріл журналістів є грубим порушенням Гаазьких конвенцій та декларацій, Женевської конвенції про захист жертв війни та Додаткових протоколів до неї, а також Конвенції про закони та звичаї суходолової війни, що встановлюють гарантії безпеки для журналістів. Закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Росію для припинення військової агресії проти України", – сказала Денисова.