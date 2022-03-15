ООН: Кількість біженців з України сягнула майже 3 млн

Воєнний наступ Росії на Україну змусив 2 млн 952,03 тис. людей за 19 неповних днів війни залишити країну в пошуках безпеки, захисту та допомоги. Про це заявляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Управління уточнює, що на частку українсько-польського кордону припало 60,7% усіх біженців.

За даними УВКБ ООН, кількість біженців з України до Польщі з 24 лютого, коли Росія розпочала війну, сягнула 1 млн 791,11 млн.

Румунія прийняла 453,43 тис., зокрема транзитом через Молдову – 250,8 тис., зазначає управління.

За його інформацією, до Угорщини прибуло 263,89 тис., до Словаччини – 213 тис., до Молдови – 86,38 тис.

За даними УВКБ ООН, потік біженців з України до Росії становив 142,99 тис., до Білорусі (дані за 13 березня) – 1,23 тис.

"Оскільки ситуація і далі розвивається, Україну можуть залишити близько 4 млн людей", – зазначає УВКБ ООН.

За його оцінками, наданими два дні тому, нині в Україні також налічується щонайменше 1,85 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та ще 12,65 млн осіб, які безпосередньо постраждали від війни.

УВКБ ООН зазначає, що на середину 2021 року у світі було 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідний статус, з яких у Європі – 36,49 тис.

Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало у 6,1 млн, зокрема у Європі – 5 млн.

Організація уточнює, що право на вільне пересування в межах Шенгенської зони означає, що в Європейському Союзі дуже мало прикордонного контролю, тому дані про прибуття до Угорщини, Польщі та Словаччини відображають лише перетин кордону в цих країнах, проте, за оцінками ООН, велика кількість людей переїхала до інших країн.

Крім того, УВКБ ООН не враховує осіб із прикордонних країн, які виїжджають з України та повертаються додому.