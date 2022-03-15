Залужний: ЗСУ переходять у контрнаступ
Збройні сили України на визначених напрямах переходять у контрнаступ, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Збройні Сили України виконують поставлені завдання. Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ", - написав він.
Однак ЗСУ зазнають втрат, додав головнокомандувач.
"На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров'я кожного нашого воїна безцінне. Співчуваю родинам загиблих. Обіцяю, ми помстимося за кожного побратима і посестру, за мирних українців, за наших дітей", - написав Залужний.