Опитування: Більшість українців впевнені, що Путін хоче знищити народ

Більшість українців, а саме 56%, вважають, що головною метою вторгнення Росії в Україну є повне знищення українського народу. При чому ця думка домінує в усіх регіонах України, йдеться в соціологічному опитуванні групи "Рейтинг", повідомляє Дзеркало тижня.

Ще половина українців вважають, що ціль нападу – окупація України і приєднання до Росії, і тільки 15-17% думають, що Росія прагне змінити політичний курс України чи запобігти розміщенню баз НАТО. Також 10% громадян вважають, що мотивом є знищення військової інфраструктури, а 5% основною метою вказують провокування НАТО на війну.

Тих хто вважає, що вторгнення Росії мало за мету захистити російськомовних – лише 2%.

Також серед опитаних українців оцінюють ймовірність того, що Росія здійснить військовий напад на одну з країн Європи як високу (25%) або середню (26%). Натомість лише 22% взагалі відкидають таку ймовірність, це передусім старші люди.

Четверте загальнонаціональне опитування українців в умовах війни було проведене соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 березня серед 1200 респондентів методом Computer Assisted Telephone Interviews. Опитування проводилось в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.