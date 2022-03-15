Генштаб: противник не проводив наступальних дій, зосередився на логістиці

Російські окупаційні війська активних наступальних дій не проводили, а зосередили зусилля на поповненні поточних втрат, вербуванні найманців з інших країн, а також вирішенні проблем з логістичним забезпеченням.

Про це йдеться у зведенні﻿ Генерального штабу Збройних Сил України станом на 12:00 15 березня.

Відзначається, що зберігається висока ймовірність провокацій, спрямованих на втягування білоруської армії у війну з Україною на боці РФ.

"На Поліському напрямку противник здійснив невдалу спробу прориву оборони наших військ на напрямку Гута-Межигірська, Лютіж. Водночас, окупанти не мали успіху у захопленні Макарова" , – йдеться в повідомленні.

Також противник прагне відновити наступ на Чернігів, тому намагається наростити угруповання та організувати відповідне логістичне забезпечення.

Оточення Сум та Харкова залишається головною метою противника на Слобожанському напрямку.

"На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти не досягли успіхів в районі Лисичанська, зазнали втрат, відійшли. В районі Рубіжного ворог намагається закріпитися на західних околицях міста. Продовжує штурмові дії на західній і східній околицях Маріуполя за підтримки авіації та артилерії" , – зазначили в Генштабі.

На Південнобузькому напрямку російські війська активних дій не здійснюють, намагаються утримати раніше захоплені позиції.

Також в Генштабі зазначають, що армія РФ продовжує наносити ракетні та авіаційні удари по цивільних об’єктах, мирному населенню та об’єктах критичної інфраструктури.