Росія наближається до дефолту з боргом у $150 млрд: три сценарії

Зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів, і вже у середу за ним може бути оголошено дефолт. Є три сценарії того, як можуть розгорнутися події для донедавна однієї з найбільших економік світу, повідомляє Економічна правда.

Сценарії, а також їхній вплив, опублікували економісти Bloomberg.

У середу, 16 березня, країна має здійснити виплату за купоном у доларах. Залежно від того, як вчинить Росія за цим випуском, можуть реалізуватися такі сценарії:

Росія таки виплатить борг у доларах. Це означатиме, що дефолт відтерміновується принаймні до 4 квітні, коли настане час виплачувати наступні купони. Росія платить в рублях. Видання зазначає, що окремі контракти справді дозволяють таку виплату – але не всі. Зокрема, виплата у середу буде вважатися здійсненою лише у валюті, інакше це означатиме дефолт. Росія взагалі не платить. Невиплата у середу запустить пільговий період у 30 днів, після чого настає дефолт, який відріже і без того відрізану від фінансових ринків Росію до завершення судових процесів і виплат.

Востаннє РФ оголошувала дефолт у 1998 році, який запустив спіраль швидкої інфляції, девальвації рубля та фінансова ізоляції на міжнародних ринках. Проте тоді країні не вдалося виплатити внутрішні борги, а останній пропуск виплат за зовнішнім був у 1917 році, коли більшовики відмовилися платити царю.

Внаслідок того, що донедавна кредитні рейтинги Росії були досить високими, її боргом володіють чимало інституцій включно з суверенними фондами у всьому світі. Хоча борг є значним, його, ймовірно, недостатньо, аби спричинити системну проблему для фінансових ринків, вважає директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Щодо виплати, яка очікується у середу, міністр фінансів Росії наказав переказати 117 млн доларів, проте валюта виплати не вказана. Загалом суверенний зовнішній борг РФ становить близько 40 млрд доларів.

Водночас наближаються й терміни інших боргових виплат. Наприклад, у металургійної та гірничодобувної компанії "Северсталь" купон також виплачується у середу, а у "Євраза" та "Тінькофф Банку" – в неділю. "Газпром" має виплати наступного тижня. Проте у Bloomberg допускають, що компанії можуть впоратися з валютними боргами завдяки певному запасу в офшорних зонах.

Найбільший борг серед компаній має саме Газпром – понад 25,4 млрд доларів, за який йде РЖД з боргом у 4,9 млрд доларів.