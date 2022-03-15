Майже 17 тисяч компаній в Україні належать росіянам та білорусам

Майже 17 тисяч компаній в Україні належать росіянам та білорусам

Станом на 24 лютого в Україні було 16 896 компаній, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Республіки Білорусь, повідомляє Новое время.

Серед компаній з російськими бенефіціарами найбільшою за виторгом станом на 2020 рік була фармацевтична компанія Вента, яка займається реалізацією лікарських засобів, інформує Опендатабот.

В топ-3 входять також українська «дочка» російської мережі парфумерії та косметики Brocard і Крюківський вагонобудівний завод, серед власників якого — голова ради директорів російського заводу металоконструкцій Станіслав Гамзалов.

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Інфографіка: opendatabot.ua

Нагадаємо, що 3 березня Верховна Рада ухвалила закон про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів.

Документ передбачає націоналізацію в Україні майна та фінансових коштів юридичних осіб Росії. Рішення про націоналізацію прийматиме Рада національної безпеки та оборони на прохання уряду країни. Він має скласти список об'єктів, що підлягають примусовому вилученню.

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