У ЗСУ назвали умову залучення до оборони солдатів строкової служби

Солдатів строкової служби залучатимуть до оборони України лише у разі бойових дій на раніше мирній території.﻿ Про це на брифінгу заявив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, повідомляє Новое время.

"Військовослужбовці строкової служби, як правило, проходили службу в частинах забезпечення у тилових районах бойових військових частин. До завдань у зоні Операції об'єднаних сил вони не залучалися, тому й зараз їх спеціально до цієї зони ніхто не направляє. Але можуть складатися обставини, коли і на вже вчорашній мирній території будуть бойові дії - ці військовослужбовці на рівні з усіма будуть залучені до оборони цих військових частин та оборонятимуть нашу державу зі зброєю в руках" , — зазначив він.

За його словами, на період мобілізації звільнення військовослужбовців строкової служби, як і призов на строкову службу, не проводиться.