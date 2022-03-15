У ЗСУ назвали умову залучення до оборони солдатів строкової служби
Солдатів строкової служби залучатимуть до оборони України лише у разі бойових дій на раніше мирній території. Про це на брифінгу заявив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, повідомляє Новое время.
"Військовослужбовці строкової служби, як правило, проходили службу в частинах забезпечення у тилових районах бойових військових частин. До завдань у зоні Операції об'єднаних сил вони не залучалися, тому й зараз їх спеціально до цієї зони ніхто не направляє. Але можуть складатися обставини, коли і на вже вчорашній мирній території будуть бойові дії - ці військовослужбовці на рівні з усіма будуть залучені до оборони цих військових частин та оборонятимуть нашу державу зі зброєю в руках", — зазначив він.
За його словами, на період мобілізації звільнення військовослужбовців строкової служби, як і призов на строкову службу, не проводиться.