Джонсон: реакція Заходу на анексію Криму – це "жахлива помилка"

Реакція колективного Заходу на протиправну анексію Криму Росією у 2014 році і гібридне вторгнення на сході України була "жахливою помилкою", повідомляє Корреспондент.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй колонці The Telegraph.

"Захід тоді припустився жахливої помилки. Лідер РФ здійснив акт насильницької агресії та відібрав значну частину території суверенної держави – і ми дали йому залишитися з цими досягненнями. Ми думали, що можемо якось повернутися до нормального стану справ" , – написав Джонсон.

Після цього, за його словами, торгівля з Росією не лише тривала, а й посилювалася, а європейські країни стали ще більш залежними від російського газу.

"І коли він (Путін) вирішив почати свою жорстоку війну проти України, він знав, що світові буде дуже важко покарати його – він знав, що створив цю залежність. Тому він дозволяє собі бомбардувати пологові будинки. Тому відчуває, що може невибірково обстрілювати сім'ї, які тікають від війни. Бомби падають, а ціни на нафту і газ злітають ще вище – що означає ще менше грошей у вашій кишені і ще більше – у Путіна.

Так не може тривати. Світ не може постійно жити за такого шантажу. І доки Захід буде економічно залежним від Путіна, він може і буде використовувати цю залежність. Тому ця залежність має припинитися – і вона припиниться” , – зазначає Джонсон.

Прем'єр Британії наголосив, що гігантські російські запаси енергоресурсів одночасно є і силою, і слабкістю Путіна, адже "більше у нього фактично нічого немає" з того, що можна успішно експортувати, і якщо Росію залишити без доходів від продажу нафти й газу, це створить для неї значні проблеми.

"США вже оголосили ембарго на імпорт російської нафти. Британія зробить те саме. ЄС домовився відмовитися від російських енергоресурсів якнайшвидше. І ми максимально співпрацюватимемо з ними і всіма прихильниками вільного світу, щоб діяти спільно і спростити цей перехід для всіх нас" , – написав Джонсон.

Британський прем'єр відзначає, що основою цієї стратегії мають стати відновлювані джерела енергії, і анонсував Стратегію британської енергобезпеки, яку планує представити пізніше цього місяця – щоб зробити Британію "самостійнішою та незалежною від примх таких, як Путін".