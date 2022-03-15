ДБР: під час обшуків у депутатів від ОПЗЖ вилучено зброю

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у низки народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України, повідомляє﻿ пресслужба ДБР.

Зокрема, у народного депутата Вадима Рабіновича вилучено серед іншого три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах, у народного обранця Віктора Чорного – 2 гранати (Ф-1 та РГД-5), а у депутата Олега Волошина знайшли серед іншого пістолет.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.