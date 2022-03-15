Джерело: Ківа більше не депутат
Верховна Рада України позбавила Іллю Ківу мандату народного депутата. Про це, посилаючись на джерела в парламенті, повідомляє Українська правда.
"Ківа більше не депутат. 335 голосів "за" його виключення", – розповіли співрозмовники видання.
Раніше Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві.
Уночі 24 лютого Ілля Кива, якого використовують російські пропагандисти, з-за кордону заявив, що
"українському народу потрібне звільнення", а
"українці, білоруси, росіяни – це один народ".