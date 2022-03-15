Джерело: Ківа більше не депутат

Джерело: Ківа більше не депутат

Верховна Рада України позбавила Іллю Ківу мандату народного депутата.﻿ Про це, посилаючись на джерела в парламенті, повідомляє Українська правда.

"Ківа більше не депутат. 335 голосів "за" його виключення", – розповіли співрозмовники видання.

Раніше Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві.

Уночі 24 лютого Ілля Кива, якого використовують російські пропагандисти, з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".

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