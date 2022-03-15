Мер: евакуювати людей з Енергодару не вдалося через неспокійну ситуацію

Евакуювати мирних жителів Енергодару не вдалося через бойові дії та пошкодження мосту в районі Кам'янського, який забезпечував би прямий шлях у Запоріжжі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив мер міста Дмитро Орлов.

"Через пошкодження мосту в районі Кам'янського прямого шляху в Запоріжжі зараз немає. Транспорт тепер іде на Запоріжжя через Оріхівський напрямок із Василівки та інших об'їзних. Сьогодні у енергодарців дістатися спокійно до Василівки і далі через Оріхів та Запоріжжя безпечної можливості не було – через неспокійну ситуацію на цьому відрізку шляху", – написав він.

Орлов також зазначив, що орієнтовно, на 16 березня об 11:00, українська сторона знову спробує сформувати колону з власних автомобілів, якщо вдасться створити безпечні об'їзні коридори. При цьому він наголосив, що спеціальних евакуаційних автобусів з Енергодару не буде, оскільки "тією дорогою вони просто не проїдуть".

Крім того, мер міста поінформував, що 16 березня міська влада планує організувати одноразове гаряче харчування на базі Енергодарської гімназії №1 та Енергодарської гімназії №7 (школи №1 та №7) з 12:30 до 15:00. Для того, щоб отримати харчування, мешканцям необхідно мати при собі паспорт.