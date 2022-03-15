У Кремлі не беруться прогнозувати терміни закінчення війни

У Кремлі не беруться робити прогнози щодо того, коли буде підписано мирний договір з Україною. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков на брифінгу у вівторок, 15 березня, заявив, що продовження переговорів уже є позитивним фактом, повідомляє Корреспондент.

"Робота між двома делегаціями ведеться. Вона ведеться за допомогою відеоконференції. Робота складна. Позитивним є сам факт продовження роботи. Давати прогнози поки що не хочемо" , - сказав Пєсков, запропонувавши дочекатися відчутних результатів.