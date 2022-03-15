Лукашенко стверджує, що білоруська армія не братиме участі у війні
Олександр Лукашенко заявив, що білоруська армія не братиме участі у війні проти України, повідомляє Белта.
"Щодо України, ви уважно стежите за ситуацією. Ще раз хочу наголосити (ви це знаєте краще, ніж інші люди): ми не збираємося вплутуватися в цю операцію, яку Росія проводить в Україні, - сказав він. - Найголовніше, як військовим вам говорю, у цьому немає жодної необхідності".
Він додав, що Білорусь не може надати допомогу РФ, оскільки Росія має всі ресурси.
"Ну, подумайте, що ми можемо там Росії додати ? Що стосується особового складу, там достатньо своїх воїнів. Ми можемо щось Росії з погляду озброєнь додати? Та ні. Ми все це закуповуємо у РФ. У них все це є, і навіть краще. Тому нам там нічого робити. І нас туди не кличуть", - сказав він.