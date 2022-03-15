Лукашенко стверджує, що білоруська армія не братиме участі у війні

Олександр Лукашенко заявив, що білоруська армія не братиме участі у війні проти України, повідомляє Белта.

﻿"Щодо України, ви уважно стежите за ситуацією. Ще раз хочу наголосити (ви це знаєте краще, ніж інші люди): ми не збираємося вплутуватися в цю операцію, яку Росія проводить в Україні , - сказав він. - Найголовніше, як військовим вам говорю, у цьому немає жодної необхідності".

Він додав, що Білорусь не може надати допомогу РФ, оскільки Росія має всі ресурси.