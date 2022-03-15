Міська рада: З Маріуполя виїхало майже 2 000 машин, ще стільки ж стоїть на виїзді

Станом на 14.00 вівторка з Маріуполя у напрямку Запоріжжя до евакуації виїхало 2 тисячі автомобілів, ще 2 тисячі перебувають на виїзді з міста, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Станом на 14:00 відомо, що з Маріуполя поїхало 2 тисячі машин. Люди прямують маршрутом Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Запоріжжя, де зможуть отримати необхідну допомогу. Ще 2 тисячі машин стоять на виїзді з міста", - йдеться у повідомленні міськради.

У повідомленні зазначається, що для особистої безпеки необхідно людям прибути до Василівки не пізніше 18:00.

"Якщо не встигаєте, знайдіть безпечне місце та переночуйте у Бердянську або Токмаку", - йдеться у повідомленні.

Маріупольська міськрада нагадує адресу Центру допомоги: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку). Контакт-центр: 0800 503 508 (цілодобово).