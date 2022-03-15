Валютний ринок в умовах війни: день 20-й

У вівторок міжбанківський валютний ринок продовжує роботу в звичному особливому режимі. Основним контрагентом для всіх банків є Національний банк України.

НБУ купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає долари за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу купівлі) у разі потреби закупівлі товарів критичного імпорту із затвердженого списку. До них відносяться, зокрема, нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали, ліки, радіодеталі, шини, деякі дитячі товари та інше. Крім того, Національний банк проводить угоди і в євро. При цьому курс встановлюється, виходячи із крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара.

Сьогодні, як і минулого тижня, невеликі угоди проводяться між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinativ.

Як стало відомо порталу «Курс України», сьогодні Міністерство фінансів проводить черговий аукціон із продажу військових держоблігацій. Буде запропоновано ОВДП терміном на 1 рік у гривні та доларах США. Крім того, проводитиметься дорозміщення ОВДП з терміном погашення 27.04.2022 року.

На готівковому валютному ринку у вівторок триває тенденція зниження курсів купівлі та продажу готівкового долара. Це відбувається через зниження попиту готівкову валюту. До того ж, дедалі більше обмінних пунктів відновлює свою роботу як у столиці, так і за її межами. У Києві долар сьогодні купують за 30,00-31,00 гривні, а продають по 34 гривні. Велику суму доларів оптовики можна купити навіть по 33 гривні. Падає курс продажу і на півдні та заході країни. В Одесі долар сьогодні продають по 33,00-33,50 гривні, а у Львові курс продажу «американця» опустився до 32,50 гривні. На думку аналітиків порталу "Курс України", така тенденція може продовжитися і в найближчому майбутньому.

Євро на FOREX у вівторок 15 березня продовжує спроби відновити зростання після зниження минулого четверга та п'ятниці. З позначки 1,0926 долара сьогодні він виріс до 1,1015 на тлі загального послаблення американської валюти проти інших провідних світових валют. Ціна готівкового євро в Україні залишається стабільною, але тут почали з'являтися ознаки її незначного зниження. Так, якщо вчора у столиці євро продавали по 41-42 гривні, то вже сьогодні почали з'являтися пропозиції щодо 40 гривень. Щодо конвертації з долара в євро і навпаки, зберігається вже озвучена раніше тенденція: готівковий євро в Україні конвертують з долара за вищою ціною, ніж світова - від 1,10 до 1,12-1,13 і вище.

Російський рубль вранці вівторка знову зміцнився до 110-111 руб/$ на повідомленнях про продовження російсько-українських переговорів, від яких чекають позитивних зрушень. Утриматися на цьому рівні рублю поки що не вдається: до вечора, коли торгова сесія добігає кінця, рубль стабільно падає до 120-122 руб/$. Попит на готівковий долар у Росії зберігається стабільно високим. Небагато московських банків продають долари за ціною від 130 до 300 рублів за один «зелений»; водночас більшість із них працює лише на скуповування валюти. У Росії активно відроджується «чорний» валютний ринок; повідомляється про появу тематичних груп з валютообміну у соцмережах. Російська влада загрожує кримінальними справами всім, хто буде помічений у «чорних» валютних операціях.

Криптовалюта №1 «біткоїн» на криптобіржі Binance сьогодні торгується в діапазоні $38090-39950 за 1BTC. Це вище, ніж учора. Втім, сильно вирости йому не вдається: на рівні 40 000 доларів за монету бажаючих продати біткоїн дуже багато.