Зеленський: Народ починає розуміти, що Україні не вдасться вступити до НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні дали чітко зрозуміти, що вона не зможе вступити до НАТО. За його словами, український народ теж починає це розуміти. Про це він заявив на конференції Joint Expeditionary Force, повідомляє РБК-Україна.

"Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми адекватні люди, розуміємо. Роками ми чули про нібито відчинені двері, але також почули, що нам туди не увійти. І це правда і треба це визнавати. Радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе та наших партнерів, які нам допомагають", - зазначив він.