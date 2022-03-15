Собівартість електромобілів може зрости на $1000

Останнім часом різко зросли ціни на метали, особливо на нікель, який є одним із важливих сировинних матеріалів для виробництва літієвих акумуляторів. Зростання цін на нікель також вплинуло на пропозицію та попит на літієві батареї, повідомляє Enkorr.

Страх перед скороченням поставок, спричиненим вторгненням РФ в Україну, у поєднанні з недавніми короткими коливаннями на ф'ючерсному ринку, змусили ціну на нікель перевищити позначку $100 тис./т. За оцінками Morgan Stanley, зростання цін на нікель збільшить вартість виробництва електромобіля загалом на $1 тис.

Дані показують, що останніми роками світовий ринок літієвих батарей постійно зростає. У 2020 р. він склав близько $44,2 млрд і, як очікується, зросте до $94,4 млрд до 2025 р. Прогнозується, що до 2025 р. електромобілі становитимуть 10% усіх автомобілів, а до 2040 року їхня частка збільшиться до 58 %.

Літієві батареї, необхідні для виробництва електромобілів, в основному включають нікель, кобальт, літій, графіт і мідь. Основними світовими виробниками літію є Австралія, Чилі, Китай та Аргентина. РФ є найбільшим у світі виробником літію, а також третім за величиною виробником нікелю.

В останні роки переробка літієвих акумуляторів також стала новим напрямком. За оцінками, обсяг світового ринку переробки літієвих акумуляторів збільшиться до 2026 року до $10,7 млрд.