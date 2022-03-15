У ДСНС назвали кількість жертв авіаудару за школою у Миколаївській області
Внаслідок авіаудару по школі в Миколаївській області, який стався 13 березня, загинули семеро людей та ще троє отримали поранення. Про це поінформувала пресслужба ДСНС Миколаївської області, повідомляє Новое время.
Наголошується, що рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків руйнування будівлі школи у селі Зелений Гай Миколаївського району. Окупанти обстріляли школу 13 березня о 07:40.
"З-під завалів рятувальники Головного управління ДСНС України в Миколаївській області деблокували трьох постраждалих та тіла семи загиблих", - йдеться у повідомленні у Facebook.