У ДСНС назвали кількість жертв авіаудару за школою у Миколаївській області

Внаслідок авіаудару по школі в Миколаївській області, який стався 13 березня, загинули семеро людей та ще троє отримали поранення. Про це поінформувала пресслужба ДСНС Миколаївської області, повідомляє Новое время.

Наголошується, що рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків руйнування будівлі школи у селі Зелений Гай Миколаївського району. Окупанти обстріляли школу 13 березня о 07:40.