Зеленський: Прийнятих санкцій замало, потрібно ембарго на будь-яку торгівлю з РФ

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force у вівторок зазначив, що вже ухвалених санкцій проти Росії недостатньо для того, щоб зупинити її агресію, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ухвалених санкцій, мені здається, недостатньо. Хоча ми вдячні вам усім, але агресивні плани Росії ще не розвалилися, і можна зрозуміти чому. Світ мовчить через захоплення російськими військами двох атомних станцій. Ми чуємо слова - цього замало. Вони обстріляли найбільшу атомну електростанцію в Європі, вони поставили під загрозу безпеку об'єктів у Чорнобилі... Яку відповідь вони отримали на це? Ми вважаємо, що практично жодної", - наголосив президент.

Він зазначив, що багато світових компаній продовжують роботу на російському ринку - такі як Nestle, Philip Morris і Raiffeisen, а ще частина компаній заявили про вихід, але насправді навіть не звільнили співробітників.