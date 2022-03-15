Рада продовжила воєнний стан на 30 днів

Верховна Рада підтримала законопроєкт про продовження терміну дії воєнного стану на 30 днів з 26 березня 2022 року. Про це повідомили народні депутати Марія Мезенцева та Ярослав Железняк, повідомляє Новое время.

Напередодні до парламенту надійшов законопроєкт про затвердження президентського указу, який пропонує продовжити термін дії воєнного стану на 30 днів.

Желєзняк повідомив, що на засіданні Ради 15 березня були присутні 345 нардепів від усіх фракцій. Законопроєкт про продовження воєнного стану до 25 квітня 2022 року підтримали 343 нардепи.

Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну, крім низки винятків.