Кадиров, що стверджував, ніби "воює під Києвом", з'явився в Грозному

Кремлівський ставленик у Чечні Рамзан Кадиров, який ще 14 березня наполягав, що нібито перебуває у зоні бойових дій під Києвом, виявився раптом у Грозному, повідомляє Новое время.

Про це свідчить відео, на якому він зустрічає та везе з місцевого аеропорту секретаря Радбезу РФ Миколу Патрушева, який прилетів туди 15 березня.

Раніше російська пропаганда оприлюднила відео, на якому Кадиров сидить у якомусь підвалі та вислуховує звіти своїх бойовиків.

Рамзан Кадыров, ее он утверждает, сидит где-то в подвале под Киевом, а это значит, что сейчас начнётся одно из самых увлекательных сафари в истории всех мировых сафари. Дело в том, что на украинцев магия кадыровцев вообще не действует, скорее даже наоборот! pic.twitter.com/8TVyQ7ohI6 — Энергия на шару (@PowerNaShary) March 13, 2022

У своєму зверненні до українських захисників він також стверджував, що вже на підступах до Києва, який нібито ось-ось буде захоплено.

"На відео ми у Гостомелі. Днями ми були приблизно за 20 км від вас, а зараз ще ближче" , — заявляв Кадиров.

Після цього українські військові оголосили на нього справжнє полювання, однак настільки сміливі погрози ватажка чеченських бойовиків розійшлися з реальністю, і в підсумку він несподівано сплив за понад 1700 кілометрів від Києва, який так рішуче "брав" у своїх відео.