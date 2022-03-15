Кадиров, що стверджував, ніби "воює під Києвом", з'явився в Грозному
Кремлівський ставленик у Чечні Рамзан Кадиров, який ще 14 березня наполягав, що нібито перебуває у зоні бойових дій під Києвом, виявився раптом у Грозному, повідомляє Новое время.
Про це свідчить відео, на якому він зустрічає та везе з місцевого аеропорту секретаря Радбезу РФ Миколу Патрушева, який прилетів туди 15 березня.
Раніше російська пропаганда оприлюднила відео, на якому Кадиров сидить у якомусь підвалі та вислуховує звіти своїх бойовиків.
У своєму зверненні до українських захисників він також стверджував, що вже на підступах до Києва, який нібито ось-ось буде захоплено.
"На відео ми у Гостомелі. Днями ми були приблизно за 20 км від вас, а зараз ще ближче", — заявляв Кадиров.
Після цього українські військові оголосили на нього справжнє полювання, однак настільки сміливі погрози ватажка чеченських бойовиків розійшлися з реальністю, і в підсумку він несподівано сплив за понад 1700 кілометрів від Києва, який так рішуче "брав" у своїх відео.