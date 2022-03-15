Британія додала 350 осіб і компаній до санкційного списку

Уряд Великої Британії оновив санкційний список фізичних осіб та юридичних осіб, проти яких запроваджують обмежувальні заходи за вторгнення Росії в Україну. Відповідна інформація розміщена на сайті МЗС Британії, повідомляє Європейська правда.

"Додано 350 нових осіб під режимом санкцій проти Росії та 9 нових списків під режимом кіберсанкцій" , - йдеться у повідомленні.

У список, зокрема, потрапили міністр оборони РФ з 2012 року Сергій Шойгу, колишній президент, а нині заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, один із членів найближчого оточення Путіна, колишній керівник найбільшого російського комерційного банку Петро Авен.

Також санкції запроваджені проти російського мільярдера і співзасновника "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана та засновника й ексбенефіціара виробника добрив EuroChem Group та вугільної компанії СУЕК Андрія Мельниченка.